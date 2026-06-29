В Новгородской области введен строгий запрет на продажу бензина в канистры

Власти Новгородской области вводят строгий запрет на продажу бензина в канистры на всех автозаправочных станциях (АЗС). Глава региона Александр Дронов призвал жителей отнестись с пониманием к ограничениям.

«В последнее время многие столкнулись с очередями на заправках, видим и резкий рост спроса. Кто-то старается заправиться впрок, из-за этого топлива за день продается значительно больше обычного. Поручил, чтобы на всех заправках региона действовали единые ограничения на отпуск топлива и строго соблюдался запрет на продажу в канистры», – подчеркнул губернатор в своем канале в «Максе», по итогам внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По его словам, жесткий контроль необходим, чтобы исключить злоупотребления и чтобы бензина и дизеля хватило не только жителям, а в первую очередь – скорой помощи, пожарным, коммунальным службам, общественному транспорту и сельхозпредприятиям.

«Отдельно поручил проработать вопрос о создании запасов топлива для всего спецтранспорта. С 24 июня в регионе работает оперативный штаб. Каждый день вместе с топливными компаниями, УФАС и профильными службами следим за ситуацией, контролируем цены. Прошу жителей отнестись к ограничениям с пониманием», – заключил Дронов.

Новгород, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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