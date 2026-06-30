Топливный кризис: в Пензенской области введен режим повышенной готовности из-за ситуации с бензином

В Пензенской области введен режим повышенной готовности для стабилизации внутреннего рынка топливно-энергетических ресурсов. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем канале в «Максе».
По его словам, такой режим будет действовать вплоть до особого распоряжения.
«Главная цель – обеспечение бесперебойной работы служб экстренного реагирования и социально значимых объектов, включая топливно-энергетический комплекс», – пояснил губернатор.
В Пензенской области неделю назад были введены временные ограничения на продажу автомобильного топлива. Заправка на АЗС производится только в бензобаки машин. Как пояснил Мельниченко, такое решение принято, чтобы избежать спекуляции и искусственного дефицита.
Москва, Анастасия Смирнова
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