9 поездов выбились из графика из-за схода вагонов с рельсов в Татарстане

В Татарстане задерживаются две электрички и пять пассажирских поездов дальнего следования из-за схода вагонов товарного поезда с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

На перегоне Корса – Арск в Республике Татарстан в 02:50 мск произошел сход двух вагонов грузового поезда. Никто не пострадал, угрозы для экологии нет.

Движение на перегоне было временно приостановлено. В 05:19 возобновилось движение по одному пути. Поезда на участке следуют со сниженной скоростью.

По состоянию на 7:45 мск с отставанием от графика следуют два пригородных электропоезда и семь пассажирских поездов: №215 Барнаул – Адлер, № 112 Москва – Круглое Поле, №96 Москва – Барнаул, № 82 Москва – Улан-Удэ, №26 Москва – Ижевск, №52 Нижний Новгород – Ижевск и №7124 Казань – Ижевск.

Как уточнили в региональном главке МЧС, пассажирские поезда задерживаются от полутора до двух часов.

На месте работают два восстановительных поезда. Причины инцидента устанавливаются.

Казань, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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