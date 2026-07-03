На всех АЗС в Новороссийске пропал бензин

На АЗС в Новороссийске полностью исчез бензин.

«Уважаемые новороссийцы, на данный момент бензин на автозаправочных станциях отсутствует. Заправка осуществляется только по топливным картам», – говорится в сообщении Муниципального центра управления (МЦУ) администрации Новороссийска в «Максе».

Как пояснили в МЦУ города, заправиться бензином могут только владельцы топливных карт – предприятия жизнеобеспечения города (коммунальные службы, службы спасения, автотранспорт медучреждений, поставщики товаров и услуг первой необходимости и т.д.).

По данным местных властей, дизтопливо в ограниченном количестве доступно на восьми заправках города.

Тем временем на АЗС в соседней Анапе в целях оптимизации работы заправок начали дежурить сотрудники администрации, полиции, казачества и добровольцы из спортивных и общественных организаций. Они следят за очередями, не допускают конфликты и попыток наливать топливо в канистры, сообщила мэрия города-курорта.

В разных регионах России сохраняется топливный кризис. Местные власти связывают дефицит на АЗС с искусственным ажиотажем.

Новороссийск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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