В Петербурге и Ленобласти обсуждают введение QR-кодов на бензин

Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти рассматривают возможность введения ряда мер в целях стабилизации топливного рынка, в их числе – отпуск автомобильного топлива по QR-кодам. Об этом сообщил вице-губернатор Ленинградской области Денис Седов в интервью 47news.

«Обсуждаем, как не допустить спекуляций, обеспечить нормальную работу топливно-энергетического комплекса. Среди способов решения рассматриваются и QR-коды, и система заправок «чет-нечет». Ничего страшного в этом нет, нужно сделать так, чтобы люди были уверены, что приедут на заправку и получат необходимый объем топлива», – пояснил замгубернатора Ленобласти.

В июне на некоторых автозаправочных станциях Санкт-Петербурга были введены ограничения. В частности, отпуск топлива был ограничен 30 л бензина марок АИ-92 и АИ-95 и 60 л дизельного топлива на одно транспортное средство. В начале июля в правительстве Ленинградской области сообщали, что власти обратились к АЗС с просьбой разрешить продажу бензина в канистры до 10 литров.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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