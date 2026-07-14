Транскавказскую магистраль в Северной Осетии закрыли из-за угрозы оползней

В Северной Осетии приостановлено движение всех видов транспорта по Транскавказской магистрали (Транскам). Об этом сообщает республиканское управление МЧС России.

«В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон – северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 23.40 13 июля 2026 года до особого распоряжения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на 73-м километре трассы произошел повторный сход селевой массы.

Транскам регулярно закрывают для проезда из-за опасности камнепадов и схода лавин. Наиболее сложным считается 28-километровый участок от поселка Бурон до северного портала Рокского тоннеля – здесь расположены более 230 лавинных очагов.

Владикавказ, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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