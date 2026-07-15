В МВД пообещали аннулировать штрафы за стояние в очереди на АЗС

В Министерстве внутренних дел РФ пообещали отменить штрафы, которые были выписаны водителям, стоящим в очередях на АЗС и нарушающим правила остановки и стоянки.

Водители в Саратовской области получили штрафы, когда стояли в очереди на заправку. Нарушения были зафиксированы автоматически с помощью камер. Депутат Саратовской областной думы Денис Буланов обратился в региональное управление МВД с просьбой аннулировать такие штрафы, однако ему ответили, что дорожные знаки установлены законно, а оснований для отмены постановлений не имеется.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что водителям необходимо обращаться в региональные подразделения Госавтоинспекции, где постановление отменят «с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости».

По ее словам, нарушения были автоматически зафиксированы двумя комплексами фото- и видеофиксации, принадлежащими региональным органам власти. В МВД пояснили, что по закону отменить такие постановления можно в порядке их обжалования либо по протесту прокурора. При этом по инициативе управления Госавтоинспекции Саратовской области с 1 июля фиксация нарушений указанными комплексами прекращена, уточнила Волк.

Ранее власти Саратовской области ввели ограничения на продажу бензина физическим лицам – не более 30 л на один автомобиль. Губернатор Роман Бусаргин объяснил эту меру высоким спросом на топливо, необходимостью снизить ажиотаж и предотвратить возможные спекуляции на рынке.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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