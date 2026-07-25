Еще два уральских аэропорта приостановили работу из-за угрозы БПЛА

Еще в двух аэропортах в Уральском федеральном округе в субботу утром введены временные ограничения на полеты в связи с угрозой атаки беспилотников ВСУ.
По данным Росавиации, приостановили работу воздушные гавани Челябинска и Тюмени.
Ранее из-за введения режима беспилотной опасности прекратил прием и выпуск самолетов аэропорт Екатеринбурга. В настоящее время на вылет задерживается семь рейсов.
Субботним утром режим беспилотной опасности ввели в пяти регионах УрФО – Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской областях и Ханты-Мансийском автономном округе.
В то же время режим угрозы БПЛА объявили и в соседних субъектах – Башкирии и Пермском крае, в аэропортах региональных центров действуют временные ограничения на обслуживание рейсов.
Москва, Наталья Петрова
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