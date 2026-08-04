Четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов в Татарстане

В Татарстане на стации Юдино сошли с рельсов четыре вагонов грузового поезда. Никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороге.

Происшествие случилось в 13:29 вторника. Причины ЧП выясняются.

В ГЖД уточнили, что к ликвидации последствий происшествия привлечен восстановительный поезд. Движение пассажирских поездов на станции не прерывалось.

Татарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Казань, Наталья Петрова