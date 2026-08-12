«Ситуация сложная»: в Оренбуржье после атаки БПЛА ввели ограничения на продажу бензина

В Оренбургской области будут продавать топливо на АЗС физическим и юридическим лицам по дням, в зависимости от последней цифры номера автомобиля. Кроме того, вводятся лимиты на объем продаваемого топлива. Отпуск топлива в канистры запрещается. Об этом сообщил глава региона Евгений Солнцев в среду, 12 августа.

«Буду честен. В области складывается непростая ситуация с топливом. Последний террористический акт противника создал нам определенные проблемы. Нам предстоит поменять логистику доставки ГСМ. Работы начали оперативно, здесь медлить нельзя. Ряд переговоров проведен. Но это вынуждает нас ввести определенные меры», – написал губернатор в «Максе». Днем ранее Солнцев сообщил о пожаре на одном из промышленных предприятий в Оренбургской области, начавшемся после атаки беспилотников ВСУ.

Глава региона подчеркнул, что меры вынужденные, и выразил уверенность, что ситуация разрешится в ближайшее время. «Есть договоренности с другими регионами, усиливаем взаимодействие с РЖД. Топливный рынок нашей страны – один из стабильных в мире», – добавил Солнцев.

Новый порядок отпуска топлива на заправках в Оренбуржье начнет действовать с 12:00 12 августа. В четные дни заправить машину смогут автомобилисты, чьи госномера оканчиваются на четную цифру, в нечетные дни – автовладельцы с госномерами, оканчивающимися на нечетную цифру.

Бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут отпускать не менее 15 литров и не более 30 литров в одни руки. Дизтопливо – до 60 литров в черте населенных пунктов и до 200 литров на заправках, расположенных на межмуниципальных, региональных и федеральных трассах в пределах региона.

Накануне о «напряженной» ситуации с бензином сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. При этом он заявил, что систему отпуска топлива по четным и нечетным дням в регионе вводить не будут. Артамонов попросил жителей сократить поездки и не доливать 10 литров бензина до полного бака. «Не буду подслащивать горькую пилюлю: в ближайшую неделю-две серьезного улучшения ожидать не стоит. На сутки региону отводится определенный объем топлива. Он заканчивается – ждем следующей поставки», – отметил глава региона в «Максе».

Оренбург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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