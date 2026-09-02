На Транссибе из-за обвала приостановлено движение поездов

На Транссибирской железнодорожной магистрали произошел обвал грунта. Об этом сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД).

«На перегоне Кручина – Новая Забайкальской железной дороги был выявлен обвал скальной породы на железнодорожные пути. Пострадавших нет. Движение поездов по перегону временно приостановлено в обоих направлениях», – говорится в сообщении.

На место направлены восстановительные поезда и спецтехника. Для координации работ в ОАО «РЖД» создан оперативный штаб.

«В связи с происшествием ожидаются задержки пассажирских поездов», – сообщили в «РЖД».

Чита, Зоя Осколкова