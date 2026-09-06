В Ростовской области возобновлено движение поездов, прерванное после атаки БПЛА

В Ростовской области возобновлено движение поездов, приостановленное из-за атаки беспилотников ВСУ. Составы продолжили движение в порядке очереди, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«По состоянию на 9:40 на железной дороге обеспечены мероприятия по возобновлению движения поездов. Составы продолжили движение в порядке очередности», – написал он в «Максе».

Глава региона ранее сообщал, что ночью обломки беспилотника повредили локомотив поезда в Чертковском районе области. В результате семь пассажирских поездов были задержаны на три часа. При утреннем налете БПЛА на Ростов-на-Дону пострадали четыре человека, в том числе двое детей, уточнил мэр города Александр Скрябин. Повреждены четыре многоквартирных дома. В границах улиц с поврежденными домами введен режим ЧС.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

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