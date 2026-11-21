Движение поездов по Крымскому мосту восстановлено в полном объеме. Об этом сообщил вице-премьер России Андрей Никитин в субботу.

«Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста возобновлено в полном объеме», – приводит слова чиновника РИА Новости.

Никитин добавил, что поезда через Крымский мост курсируют штатно.

Крымский мост на текущей неделе трижды подвергался атаке ВСУ с применением ракет и беспилотников. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин уточнил, что на мосту после вражеских ударов повреждены основная балка арочного пролета, а также сама арка. По его словам, все необходимые ремонтно-восстановительные работы уже ведутся. Хуснуллин добавил, что точные сроки восстановления Крымского моста станут известны после выдачи инженерных проектных решений.

Президент России Владимир Путин 19 ноября заявил, что в результате украинских атак автомобильной части Крымского моста нанесен серьезный ущерб и пообещал «гораздо более болезненный» ответ».

Атаки ВСУ на Крымский мост были совершены в ночное время 16, 17 и 19 ноября. После последней атаки движение поездов по нему было остановлено. Позднее 19 ноября оно было возобновлено по первому пути.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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