Специалисты Балтийского завода Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) завершили формирование прочного корпуса универсального атомного ледокола проекта 22220 «Ленинград». Как сообщает пресс-служба предприятия, на судне установлены носовой и кормовой штевни, сформирован ледовый пояс, обеспечивающий прочность корпуса при работе во льдах.

Форштевень, принимающий на себя удар льда, и ахтерштевень, служащий опорой для винторулевого комплекса, обеспечивают прочность корпуса и надёжность управления в арктических условиях. Ледовый пояс выполнен из специальной высокопрочной стали, его максимальная толщина достигает 45 мм.

На ледоколе продолжается подготовка к спуску на воду: ведутся окраска корпуса, монтаж оборудования и работы по винторулевому комплексу.

Спуск на воду ледокола «Ленинград» с реакторами РИТМ-200 запланирован на 3 декабря 2026 года – в День атомного ледокольного флота.

Санкт-Петербург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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