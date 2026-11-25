О сроках восстановления автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате атак ВСУ, говорить пока преждевременно, пока идет обследований пострадавших конструкций. Об этом сообщил журналистам глава Минтранса России Дмитрий Ядров.

«Функционирует рабочая группа под руководством [вице-премьера] Марата Шакирзяновича Хуснуллина, которая определит конечные итоги восстановления автомобильной части на основании этих заключений», – приводит слова министра «Интерфакс».

Ядров также отметил, что грузовое сообщение между Краснодарским краем и Крымом сохранено в прежнем объеме. Логистические схемы уже налажены, добавил он.

Кроме того, министр заявил, что необходимые провозные емкости на железной дороге в сторону Крыма обеспечены, в случае роста пассажиропотока будут назначены дополнительные поезда.

Крымский мост на прошлой неделе трижды подвергался атакам ВСУ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин уточнил, что на мосту после ударов БПЛА повреждены основная балка арочного пролета, а также сама арка. По его словам, все необходимые ремонтно-восстановительные работы уже ведутся. Хуснуллин добавил, что точные сроки восстановления Крымского моста станут известны после выдачи инженерных проектных решений.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что в результате украинских атак автомобильной части Крымского моста нанесен серьезный ущерб, и пообещал «гораздо более болезненный» ответ».

Атаки ВСУ на Крымский мост были совершены в ночное время 16, 17 и 19 ноября. После последней атаки движение поездов по нему было остановлено. Позднее 19 ноября оно было возобновлено по первому пути. 21 ноября движение поездов по Крымскому мосту восстановили в полном объеме.

Москва, Ноябрь 25, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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