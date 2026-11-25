Строительство участка скоростной трассы М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени завершено, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Современная магистраль соединит центр страны с Сибирью без светофоров и пробок, отметил он.

«Скоростная дорога до Тюмени уже построена, в ближайшее время готова будет к открытию. 5700 километров без единого светофора, освещенная, от 4 до 8 полос, и вот она уже готова», – заявил Хуснуллин на «правительственном часе» в Госдуме на тему «О ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» (цитата по «Парламентской газете»).

Скоростная трасса М-12 Москва – Тюмень «Восток» входит в состав маршрута «Россия», начинающегося в Санкт-Петербурге. В прошлом году был открыт участок до Екатеринбурга. В декабре 2026 года трасса будет продлена до Тюмени, заявлял глава правительства РФ Михаил Мишустин на прошлой неделе на форуме «Транспорт России: точки роста страны». «В дальнейшем трасса войдет в опорную сеть Сибири и Дальнего Востока», – подчеркнул премьер-министр, чьи слова приводит РИА Новости.

Москва, Наталья Петрова

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