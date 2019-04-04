МИД Сербии предупредил об опасности военного конфликта в Косове

Официальный Белград видит опасность в проведении на территории Косова новой «Бури», как это было в 1995 году, когда была осуществлена военная операция против сербского населения Хорватии. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Он предупредил международное сообщество, что Сербия не позволит такого в Косово, где ситуация может перерасти в новый вооруженный конфликт.

«Международное сообщество обязано, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, гарантировать их [косовских сербов] безопасность», – подчеркнул Ивица Дачич в утренней программе «Дневник» государственной телерадиокомпании РТС.

По его словам, которые цитирует портал «Балканист.ру», если международные силы не смогут обеспечить безопасность проживающим в Косово и Метохии сербам, то Сербия сама найдёт решение, как это сделать. «Если Сербия отреагирует, может случиться конфликт с KFOR и тогда встанет вопрос региональной стабильности», – заявил Дачич, но подчеркнул, что Сербия готова договариваться.

«В наших общих интересах предотвратить потенциальные военные конфликты в Косово и Метохии и вторжение на север [края], чтобы обеспечить дальнейший процесс евроинтеграции Сербии, – сказал министр. – А если Приштина не согласится договариваться, ее «акции на бирже» упадут».

Дачич заявил, что Приштина прилагает все усилия, чтобы заблокировать процесс диалога – ряд предложений Белграда «не все им на руку». «Они не хотят договориться, потому что считают, что это им причинит убыток по сравнению с тем, чего они уже достигли – а именно, объявили независимость Косово», – констатировал Дачич.

Глава сербской дипломатии подчеркнул, что международное сообщество обязано контролировать «созданное ими дитя» и это – самое главное замечание Сербии Западу.

Белград, Катарина Лане

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