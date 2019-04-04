«Не ходите в Косово гулять!» Европейцев запугивают «кровожадными косовскими сербами»

Посольство Великобритании в Приштине и министерство иностранных дел Германии выпустили официальные предостережения для своих граждан, собирающихся посетить сербскую часть Косово. «Рекомендуем гражданам воздержаться от поездок в северную часть Косово, а именно города Зубин Поток, Лепосавич и Косовскую Митровицу, где все ещё сохраняется «напряженная ситуация», – говорится в сообщениях.

Внешнеполитическое ведомство ФРГ также отмечает, что «хотя насилие обычно к иностранцам не применяется, не стоит исключать возможность отдельных инцидентов, которые могли бы угрожать безопасности и ограничить свободу передвижения, а если поездку нельзя отменить, передвигайтесь в сопровождении местного гида».

Такие пожелания не остались незамеченными в министерстве иностранных дел Сербии. Глава ведомства Ивица Дачич сегодня дал симметричный ответ европейским структурам.

«Рекомендую нашим гражданам выбрать другие направления для поездок и не ездить туда (в Германию и Великобританию), так как там царит хаос из-за ежедневных демонстраций. Я намеренно циничен, потому что когда террористы, убийцы и бандиты в Приштине говорят, что весь криминал сосредоточился на севере Косово, это ложь. Мы не говорим о том, что его там совсем нет, но там гораздо спокойнее, чем в Приштине, где албанская мафия, которая рулит в той же Великобритании, торгует человеческими органами и промышляет военными преступлениями», – министр иностранных дел Сербии в эфире государственного телевидения.

Дачич также отметил, что за подобными предостережениями для европейцев есть Политическая подоплека. «Приштина не желает договариваться, она считает диалог поражением по сравнением с тем, что они достигли, а это провозглашение независимости. Поэтому они предпринимают все, чтобы заблокировать переговоры», – подчеркнул глава МИД Сербии.

Белград, Катарина Лане

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