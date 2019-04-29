Один против всех: президент Сербии будет отстаивать Косово в окружении стран-участниц НАТО и ЕС

Сегодня вечером в Берлине начнётся встреча лидеров ЕС канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона с главой Сербии Александром Вучичем, президентом Косово Хашимом Тачи и премьерами всех стран региона. Как предполагается, речь пойдет о европейской перспективе и стабильности региона, а также о возобновлении диалога между Белградом и Приштиной.

Саммит начнется в резиденции немецкого канцлера в 17:30 местного времени. Кроме президента и премьер-министра Сербии на саммит приглашены лидеры Черногории, Боснии и Герцеговины, Албании, Северной Македонии и Приштины. Также ожидается участие премьер-министров Хорватии и Словении, а также представителя ЕС по внешнеполитическим вопросам Федерика Могерини, у которой будет отдельная встреча с Вучичем перед переговорами.

Как предполагается, саммит продлится два часа, после чего последует рабочий ужин. Меркель и Макрон перед заседанием обратятся к СМИ, а по его итогам сообщат о направлении, в котором будет развиваться регион. Цель встречи, как заявляют организаторы, «сверить часы» в единой позиции на пути стран региона к евроинтеграции, а также оживить диалог Белграда и Приштины.

В СМИ в ожидании встречи уже появлялись разного рода спекуляции на тему предстоящих переговоров. В публикациях высказываются предположения о том, что Германия и Франция будут требовать от Белграда и Приштины подписать соглашение о нормализации отношений до октября, когда будет создана новая Европейская комиссия. Однако президент и премьер-министр Сербии жёстко стоят на позиции продолжить диалог только после отмены 100-процентных пошлин на сербские товары, введённый косовскими властями. В этом вопросе Вучич уже заручился поддержкой президентов России и Китая, с которыми встречался на саммите «Пояс и путь» в Пекине.

Сам Вучич сообщил СМИ, что не ждёт особых результатов от нынешней встречи, но рассчитывает на мудрую сбалансированную позицию лидеров Германии и Франции в решении косовского вопроса.

Между тем, Приштина готова настаивать в переговорах с Белградом признания Косова не только от Сербии, но и от пяти стран Евросоюза, которые ещё этого не сделали. Более того, косовские власти рассчитывают на новые территории – в частности, присоединить Прешевскую долину.

В СМИ строят различные предположения о том, как можно решить косовский вопрос. Выдвигаются идеи двустороннего суверенитета, специальном статусе сербов на севере Косово, о территориальном разграничении, однако до сих пор ни одна идея не нашла конкретных подтверждений.

Германия не поддерживает территориальное разграничение и считает его губительным для региона. Европейский комиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан заявлял, что этот саммит прежде всего был созван для поиска решений о возобновлении диалога.

Балканист и аналитик Драгомир Анджелькович считает, что этот саммит не принесёт никаких существенных результатов. «Германия будет продвигать свою старую идею о независимости Косово и настаивать на том, чтобы Сербия подчинилась. Никаких перспектив этот саммит не несет, и Вучич прекрасно осознает это и едет туда ещё раз донести до мировой общественности сербскую позицию по Косово, которая неизменна и никакие компромиссы на эту тему мы не примем. В этом смысле очень важно, что он заручился поддержкой российского и китайского президентов», – отметил эксперт.

Берлин – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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