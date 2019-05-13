Позор Вашингтона: министр обороны Сербии посоветовал помолчать послу США

Министр обороны Сербии Александр Вулин в жесткой форме прокомментировал заявление посла США Кайла Скотта, который высказал негодование по поводу участия во главе колонны «Бессмертного полка» генерала армии в отставке Владимира Лазаревича.

«Борьба с террористами Армии Освобождения Косова – это борьба с фашизмом, и я не понимаю, почему генерал Лазаревич не может быть участником шествия», – сказал Вулин в интервью телеканалу «Пинк», которое цитирует портал «Балканист.ру».

Заявление Скотта, по мнению министра, «говорит о том, что посол не заботится о стране, в которой работает, о нашем народе и народе такой великой державы как США, политику которой он здесь представляет».

«Вы произносите слово «позор» в Нише, но никогда не осуждаете бомбардировки НАТО, летчика, убившего беременную женщину Лилияну Спасич 26-ти лет. Если вы не в состоянии признать, что бомбежки НАТО – преступление, что убийство 3-летней девочки Милицы Ракич – преступление, то молчите обо всем остальном, тогда не будем давать вам эти уроки! Будьте дипломатично мудры, помолчите хотя бы один день и задумайтесь о том, чего мы хотим, как мы думаем и что нам нужно. Не вмешивайтесь, у вас нет морального права!» – подчеркнул Вулин.

Министр обороны Сербии также обратил внимание, что посол США молчит и о том, что у руля «поддельного» государства Косово сейчас известные военные преступники, и о том, что они заявляют о создании «Великой Албании». «Сербия всё это видит и запомнит», – сказал Вулин.

Министр обороны Сербии также добавил, что «президент Сербии Александр Вучич не тот, кто будет извиняться перед ними и экстрадировать солдат, которые сражались за нашу страну». «Он этого не делает, и сегодняшняя Сербия – это не та Сербия, к которой они привыкли. В «их» Сербии, наверное, даже не появился бы ни «Бессмертный полк», ни генерал Лазаревич, как и никто из наших ветеранов. Напомню, что на этом параде впервые маршировал эшелон ветеранов, и я хочу поблагодарить этих людей и передать им, что мы их ценим», – заявил он.

При этом Вулин подчеркнул, что президент Сербии – «единственный ответственный политик в регионе и действительно ведет мирную политику». «И я не уверен, что у него всегда есть честные собеседники», – сказал он, комментируя заявления о том, что военный парад вооруженных сил Сербии в Нише вызвал в регионе негативные реакции наподобие «Сербия бряцает оружием во время нестабильности в Косово и Метохии».

«Нестабильность, которая существует в Косово и Метохии, не является следствием действий Белграда. Она возникает потому, что Приштина не в состоянии или не хочет выполнять элементарные обязательства по Брюссельским соглашениям», – констатировал Вулин.

По его словам, военный парад в Нише был «ясным сообщением как друзьям, так и врагам». «Пусть каждый интерпретирует его [парад] так, как считает нужным, и пусть каждый получает сообщение, которое, по его мнению, было ему отправлено», – сказал министр.

Как считает Вулин, прошедшее событие должно было напомнить, что Сербия вышла одной из стран-победителей из битвы с самой страшной идеологией XX века и что после той победы сербы создали государство, которое стало мощнее, чем до Второй Мировой войны.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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