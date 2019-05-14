Око за око: сербские радикалы требуют ареста черногорцев

Глава депутатской группы Сербской радикальной партии Воислав Шешель заявил сегодня, что необходимо ужесточить отношения с Черногорией и принять ответные меры в связи с судебным процессом, в котором 11 сербских граждан приговорены к тюремному заключению за «государственный переворот» в Черногории, которого не было.

«Сербия может отменить международные контракты, которые находятся в интересах Черногории, и не принимать у себя черногорского посла, и, если это ничего не поможет, немедленно арестовать 11 граждан Черногории и осудить их за попытку государственного переворота. Улик нет, так улик у них тоже не было. Ну, когда мы их осудим, мы найдем доказательства», – сказал Шешель на сегодняшнем заседании Парламента Сербии.

Перед началом заседания депутат также отметил, что процесс по обвинению в государственном перевороте был «смонтирован» и Черногория не заслуживает каких-либо льгот от сербского правительства, помощи в любых их планах, экономических, профессиональных, политических, потому что сегодня, по его оценке, Черногория ужасно поступает по отношению к сербам.

«Сегодня ни один серб не может быть принят на работу на государственную службу, лидеры сербских партий арестованы без какой-либо вины, режим Мило Джукановича превратился в диктатуру, и будет позорно если демократическая Сербия продолжит поддерживать хорошие отношения с таким государством», – подчеркнул Шешель.

Он заявил, что Сербия должна информировать общественность о том, что происходит в Черногории, и что все это является причиной того, что Белград идёт на обострение отношений с Подгорицей.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 14.05.19

Балканская проблема: куда могут завести «албанские игры». / Сербская «демократическая» оппозиция скатилась в тоталитаризм. / Позор Вашингтона: министр обороны Сербии посоветовал помолчать послу США. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»