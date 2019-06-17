Черногорский дипломат заявила о намерении сжечь сербский православный храм и его прихожан

Первый советник посольства Черногории в Турции Мирна Никчевич спровоцировала громкий международный скандал, отличившись записью в социальных сетях о своем желании сжечь сербский православный храм и его прихожан. Такое заявление дипломат допустила по поводу митинга в защиту святынь Сербской православной церкви в Черногории.

15 июня в Подгорице возле Соборного Храма Воскресения Христова, собрались прихожане, протестующие против принятия закона о передаче церковных земель и недвижимости государству. Приятельница Никчевич опубликовала в социальных сетях фотографии митинга и пожелала всем мира и любви. На пост неадекватно отреагировала дипломат. «Я туда поехала только забавляться с ненавистными попами. Определись, ты за либералов или примитивных деревенщин?» – заявила Никчевич, вспоминая о своей поездке в монастырь Дайбабе, и в конце комментария добавила, что «сожгла бы этот храм» и собравшихся.

На запросы журналистов о комментариях советница посла Черногории в Турции отвечать не стала. Посольство также промолчало, но реакция поступила из МИДа Черногории. «Позиция и комментарии Мирны Никчевич, советницы в посольстве Черногории в Турции, выражены в личном профиле в соцсети в дружеской переписке и никоим образом не выражают позиции ни министерства, ни государства Черногории», – говорится в заявлении черногорского МИДа.

«Мы предпримем необходимые меры для прекращения подобного поведения дипломата и других сотрудников как государственных органов Черногории, так и дипломатических и консульских отделений нашей страны, в чьи обязанности на работе и вне ее входит защита интересов и репутации Черногории», – заверили в министерстве, однако там не уточнили о мерах, которые будут приняты в отношении Никчевич.

Владимир Лепосавич, профессор международного права, который живёт в Подгорице и работает в Белграде, назвал высказывание Никчевич недопустимым. «Печально осознавать, что в государственных учреждениях работают ваши соотечественники, которые так думают. Хотя, скорее всего, они вообще не думают, когда подобное говорят и пишут. Но когда такие чиновницы участвуют в политической жизни страны, весьма опасно. Это значит, у них на госслужбе дан зелёный свет таким взглядам, значит, государство допускает такие мнения! И это среди чиновников, которых содержит народ, платя налоги! Хотя, если взглянуть на то, как ведёт себя президент Черногории (Мило Джуканович), то можно сказать, что это норма», – констатировал эксперт, подчеркнув, что оскорблен высказыванием Никчевич.

«Как гражданин страны, черногорский серб, я оскорблён этим высказыванием! Надеюсь, что эта женщина попросту не отдавала отчёт своим действиям. Как христианин, надеюсь на то, что она не понимала, как сильно она оскорбила своих соотечественников и какую ошибку допустила, не ведая, что творит. Я надеюсь, что из этого примера люди сделают выводы, и такого больше не повторится», – подчеркнул также Лепосавич.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 17.06.19

Кремль переходит в наступление на балканском направлении. / Косовская проблема: ЕС попытается ускорить решение. / Сербская оппозиция подтвердила: консультации с американцами ведутся регулярно. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»