Евросоюз притормозил на балканском направлении

Евросоюз, регулярно заявляющий о намерении расширить свои границы, приостановил этот процесс на балканском направлении. Брюссель вновь отложил начало переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС. В этот раз оправданием послужили причины «технического характера», пишет Deutsche Welle, которую цитирует «Балканист.ру».

Издание обращает внимание, что в выводах Совета Евросоюза повторяется фраза: «Ключевая политика ЕС – это политика расширения, и он намерен ее продолжить», однако на практике происходит иначе. «В очередной раз отложенное принятие решения по Албании и Северной Македонии – это огромное разочарование и «холодный душ» для Тираны и Скопье. Это недобрый сигнал, проигнорировать который можно, только если в октябре будет принято позитивное решение. В ином случае политику расширения стоит объявить «мёртвой»», – считает Александра Штиглмайер из «Европейской инициативы за стабильность».

Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан предупреждает, что задержки в принятии решений по странам, которые выполнили все обязательства, ставят под угрозу доверие к Евросоюзу и его авторитет на Западных Балканах.

Deutsche Welle приводится мнение, что причины пробуксовки необходимо искать и в эффективности реформ на Западных Балканах, и в политическом желании Евросоюза. При этом очевидно, что если страны Западных Балкан потеряют веру в процесс расширения ЕС, они повернутся в другую сторону. Тогда откроются двери России, Китая, Турции. Евросоюз потеряет Западные Балканы, а регион – путеводный маяк в реформе и политике. Это катастрофическая перспектива», – предупреждает Штиглмайер.

Аналитик Корина Стратулат сравнивает отношения государств балканского региона и Евросоюза с «эмоциональной связью, в которой партнеры спустя годы потеряли страсть».

«Необходимо в ближайшее время сместить фокус с технических деталей (типа дат и условий) на сотрудничество, которое поможет нам понять, ради чего мы все это делаем. Будем вместе работать над общими практическими вещами, которые интересны и Евросоюзу и региону. Это, прежде всего, финансово-экономические вопросы, миграция, безопасность, геополитическая стабильность, борьба против терроризма, демография, климат. Понимание того, что мы нужны друг другу, что мы все в одной лодке и гребем вёслами в одну сторону, поможет оживить любовь и процесс расширения», – полагает представитель Центра европейской политики.

Берлин, служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 21.06.19

Безрезультатно: оппозиционный бойкот сербского парламента выдыхается. / Албанцы не готовы: переговоры Белграда и Приштины будут сорваны. / Косовары травят сербов химическими отходами. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»