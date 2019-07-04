Мочились на улице, не платили по счетам, дебоширили: после учений солдаты НАТО устроили пьяные беспорядки в Хорватии

Посольство Великобритании в Хорватии выступило с заявлением о начале расследования инцидентов с участием британских солдат хорватском городе Задаре, куда они прибыли на отдых из Удбины после военных учений НАТО, передает информационное агентство «Свободная Далмация».

В публикации сообщается, что с прошлого понедельника британские солдаты устраивают беспорядки на улицах хорватского города, и таких случаев было около двух десятков. Прогуливаясь группами, тaтуиpoвaнныe, oбнaжeнныe пo пoяc и нeтpeзвыe десантники, как утверждается, мочились на улице, не платили по счетам в кафе, вульгарно вели себя по отношению к девушкам. В результате пятеро дебоширов решением местного суда наказаны штрафами.

Как пишет «Свободная Далмация», один из инцидентов, о котором сообщили граждане, но полиция на месте происшествия не обнаружила преступников, произошёл, когда четверо пьяных или, возможно, употребивших наркотические вещества солдата зашли во двор одного частного дома, где в этот момент находился трехлетний сын владельца. Один из военнослужащих пытался забрать ребенка, но в тот момент появился отец мальчика и нанёс британцу несколько ударов.

Еще один инцидент, о котором сообщили жители, произошёл во вторник. Британские военные устроили беспорядки на набережной Задара. Полиция тогда не застала их на месте происшествия, но свидетели утверждают, что один из солдат ударом ноги повалил каменный столб в пешеходной зоне перед церковью Святой Марии.

Задар, Катарина Лане

Задар. Другие новости 04.07.19

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