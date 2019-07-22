Хорватия устроит свалку ядерных отходов на границе с Боснией: в зоне риска более 200 тысяч человек

Хорватия приняла окончательное решение построить склад ядерных отходов на границе с Боснией и Герцеговиной, в результате чего угрозе подвергнутся более двухсот тысяч человек.

По оценке специалистов-экологов, строительство свалки ядерных отходов на Трговской горе в Хорватии загрязнит реку Уну, которая снабжает питьевой водой населённые пункты в той местности. Кроме того, под угрозой уничтожения окажется местное сельхозпроизводство. Как напоминает портал klix.ba, река Уна признана естественным парком природы, а в её долине расположен одноименный национальный заповедник.

Ранее министр строительства и экологии республики Сербской (части федерации Боснии и Герцеговины) Сребренка Голич заявляла, что Трговска Гора и её окрестности не пригодны для строительства подобного объекта – там расположено множество источников, питающих реку Уну. При этом существует сейсмоопасность. Место, которое Хорватия выбрала для свалки ядерных отходов, находится всего лишь в 800 метрах от реки Уны и в километре от водопровода, питающего 15-тысячный город Босански Нови.

Стоит отметить, что строительство свалки ядерных отходов – один из самых болезненных вопросов в отношениях Хорватии и Боснии и Герцеговины. Уже два года страны не могут продвинуться в переговорах по этому поводу. Третьим участником в этой проблеме является Словения. Электростанция, чьи ядерные отходы надо утилизировать до 2023 года, находится в совместном управлении Хорватии и Словении. Словенцы предлагают сделать склад рядом с электростанцией, но хорваты, игнорируя это предложение, приняли решение устроить свалку на границе с Боснией.

Загреб, Катарина Лане

Загреб. Другие новости 22.07.19

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