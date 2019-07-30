Черногорский курорт затопило фекалиями (ФОТО)

На черногорском курорте Бечичи произошло ЧП: в результате поломки насоса на станции, откачивающей канализационные воды, фекальные потоки всю ночь заливали пляж и близлежащую территорию, где расположено несколько гостиниц, передает портал «Вести» из Подгорицы.

Администрация отеля «Иберостар Бельви» сообщила, что полторы тысячи гостей вынуждены сидеть в отеле с закрытыми окнами, так как на пляж нельзя выйти – оттуда доносится невыносимый смрад. Отель намерен судиться с немецкой компанией WTE, которая управляет очистной станцией.

«Это ненадежная система. Все канализационные воды, которые должны были быть направлены на центральную станцию в город Вештица, выливались перед нашим и соседним отелем «Монтенегро», – отметил технический директор отеля «Иберостар Бельви» Петко Джого.

По его словам, фекальные потоки лились всю ночь и утро. Однако компания WTE уверяет, что, по компьютерным данным, у них все в порядке, а на самом деле на территории станции на пляже творится хаос.

Курортный посёлок Бечичи находится недалеко от города Будва. На прошлой неделе там утонула 74-летняя россиянка.

Бечичи, Катарина Лане

Бечичи. Другие новости 29.07.19

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