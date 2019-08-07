В Черногории вандалы уничтожили флаг Сербии

В черногорском городе Бар вандалы уничтожили государственный флаг Сербии, который вместе с аналогичными символами других государств, образованных после распада Югославии, был изображён на подпорной стене, передает портал IN4S.

Сообщается, что этот акт вандализма многим представляется как «капля, переполнившая чашу» – в социальных сетях уже два дня кипят горячие обсуждения. Сербы в комментариях выражают своё негодование и называют случившиеся «непостижимой демонстрацией ненависти».

Бар – город, который всегда гордился межэтнической гармонией, потерял статус «примера сосуществования» в Черногории, пишет IN4S.

В Старом Баре в 1878 году после освобождения от турок была создана «Общая сербская начальная школа», и это было первое учебное заведение в этой части Черногории, которая работает по сей день. Три года спустя была основана Сербская народная библиотека – первое учреждение культуры в истории города, которое посещали и православные сербы, и католики, и мусульмане.

После инцидента с выдернутой табличкой с названием улицы Попа Васа Вукотича, которую бросили во двор церкви Святого Николая, а затем кражи колоколов из храмов, принадлежащих Сербской Православной Церкви, уничтожение сербского флага – это новый акт «национального вандализма», подчеркивает портал IN4S.

Бар, Катарина Лане

Бар. Другие новости 06.08.19

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