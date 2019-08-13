«Это исключительный результат»: Сербия признана лидером балканского региона

Средняя зарплата в Сербии в ближайшем будущем составит свыше 500 евро на фоне экономического роста. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью радио-телекомпании РТС. Глава государства отметил, что авторитетная британская деловая газета The Financial Times не случайно назвала Сербию мировым лидером по числу иностранных инвестиций.

«Мы уже второй раз получаем столь высокую оценку. Мы не самое крупное государство в мире, здесь речь идёт о соотношении числа жителей и размера территории. Это исключительный результат и я очень горжусь этим», – сказал Вучич.

В статье британского издания сообщается, что Сербия привлекла только за прошлый год 107 инвестиционных проектов. А это в три раза больше, чем в 2017 году. При этом отмечается, что ведущие экономические области Сербии – это индустрия автомобилестроения, продуктов питания, текстиля, табака и недвижимости. Более 54% иностранных компаний в прошлом году вложились именно в эти сферы. В то же время, согласно данным газеты, Сербия по количеству иностранных инвестиций обогнала ОАЭ, Сингапур, Великобританию, Польшу, Венгрию и другие государства.

Со своей стороны Вучич уточнил, что в Сербии больше иностранных инвестиций, чем во всех странах балканского региона вместе. «Мы боремся за новых инвесторов, благодаря которым мы обеспечиваем работой наших людей, повышаем уровень жизни в Сербии. Страна меняется в лучшую сторону и эти перемены видны каждый день, посмотрите только на наши магистрали, железные дороги, путепроводы», – подчеркнул сербский лидер.

По словам Вучича, после статьи в The Financial Times любая крупная компания захочет убедиться в том, каковы условия для работы в Сербии. Вместе с тем президент Сербии добавил, что в его бытность премьер-министром 60% пенсий выплачивалось из бюджета, а не из пенсионного фонда. Сейчас эта цифра уменьшилась наполовину. «Это показатель того, насколько улучшилась ситуация за последние пять лет, люди могут быть спокойны, мы живём в стабильное время и уровень жизни будет только выше», – заверил Вучич.

В следующие пять лет Сербия намерена инвестировать около 10 млрд евро, что значит уменьшение внешнего долга. «У нас будет самый большой годовой экономический рост в юго-восточной Европе», – считает президент Сербии.

«Когда в Черногории средняя зарплата была 500 евро, в Сербии она составляла 365. До конца этого года средняя зарплата будет больше 500 евро», – пообещал сербский лидер.

«Сербия развивается быстрее, чем многие ожидали, на радость гражданам, которые запомнят этот год и следующие по хорошим делам», – заключил Вучич.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 12.08.19

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