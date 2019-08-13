Дешевле не курить: Черногория ввела «драконовские» штрафы для любителей табака

Черногорский парламент единогласно принял новый закон, регулирующий курение в общественных местах. Документ вступает в силу завтра, 14 августа. Согласно новым правилам, за курение в закрытом помещении нарушителю грозит штраф в 20 000 евро.

По новому закону владелец помещения должен выделить для курения особую зону, оборудованную согласно жёстко прописанным условиям. При этом необходимо соблюсти требования к типу изоляции, площади и оборудованию. Табачный дым из курилки не должен попадать в остальные помещения, её территория не может быть меньше 10 квадратных метров и занимать больше 20% площади основного помещения.

Новый закон строго запрещает курение в местах продажи еды и напитков, исключение составляют только казино. Принятием этого закона власти надеются уменьшить количество больных раком. Сейчас в Черногории каждый год регистрируется около 500 случаев рака лёгких, а лечение одного пациента стоит примерно 70 000 евро.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 13.08.19

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