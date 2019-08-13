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Вторник, 13 августа 2019, 16:24 мск

Новости Балканы

«Коллапс и хаос»: жители боснийского села взбунтовались против мигрантов

Фото: ec.europa.eu

Власти Унско-Санского кантона Боснии и Герцеговины намерены открыть лагерь для беженцев в местечке Медено Поле, расположенном в десяти километрах от Босанского Петровца. Местные жители заявили, что они против – такие планы «противоречат всем гуманитарным нормам и принципам здравого смысла».

«Если вы приведёте мигрантов к нам, мы оставим свои дома и уйдём пешком в Евросоюз», – заявили жители села Босанский Петровац районным властям, передает «Балканист.ру».

В обращении также подчеркивается, что Босанский Петровац – это «маленькое село с большими проблемами, а приход мигрантов сюда вызовет коллапс и хаос в его повседневной жизни».

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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