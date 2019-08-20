Шантаж и угрозы: США пытаются укрепить форпост НАТО на Балканах

Член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик выступил категорически против попыток втянуть в НАТО Боснию и Герцеговину и, как следствие, Республику Сербскую. При этом политик подчеркнул, шантаж и угроза применения силы не изменят эту позицию, передает портал «Балканист.ру».

Додик сообщил, что на него оказывается давление после подписания Соглашения о принципах формирования власти с лидерами ведущих национальных движений – Бакиром Изетбеговичем (Партия демократического действия) и Драганом Човичем (Хорватское демократическое содружество). «Сейчас в Сараево придумана какая-то история о том, что нужно принять решение, которое привело бы Республику Сербскую в НАТО. Бакиром Изетбеговичем и мусульманами это позиционируется как условие для формирования Совета министров в Боснии и Герцеговине. Как только мы подписали Соглашение о принципах формирования власти, американцы сразу же сказали, что они не видят в нём пункта о вступлении Республики Сербской в НАТО, и мусульмане сразу захотели выйти из этого Соглашения. А потом из посольства США людей из моего кабинета просили повлиять на меня, но я отказался менять что-либо в нашем договоре, потому что это – вмешательство США во внутренние дела Боснии и Герцеговины!» – сказал Милорад Додик в интервью порталу «Ало!».

Политик подчеркнул, что в Соглашении (которое обсуждали 9 месяцев и подписали 5 августа 2019 года) речь шла о равноправном участии представителей национальных партий в работе Совета министров и других органов БиГ, и он не поддастся на шантаж и не примет новые условия, согласно которым Республика Сербская для этого должна вступить в НАТО.

«Парламент Республики Сербской принял решение о военном нейтралитете, и я обязан соблюдать его. Когда мы подписывали Соглашение, я сказал, что не принимаю Плана действий по вхождению в НАТО. Они могут угрожать нам силой, но наша позиция ясна: мы следуем за Сербией, и всё, что она сделает, мы тоже сделаем», – подчеркнул Додик.

Политик напомнил, что вопрос вступления в Альянс был камнем преткновения во время долгих переговоров перед подписанием Соглашения, и он ещё тогда говорил, что Республика Сербская выступает против вступления в НАТО и не хочет, чтобы регион вел сотрудничество с блоком теснее, чем это делает Сербия.

«Сейчас член Президиума Боснии и Герцеговины от хорватов Желько Комшич без каких-либо консультаций и процедур вынес на повестку дня регулярной сессии принятие Национального плана действий по вступлению в НАТО. Я не буду просить, чтобы это было снято с повестки, но проголосую против. Я готов идти до конца, антинародные решения никогда не пройдут, и я всегда буду бороться против них», – подчеркнул Додик.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

Сараево. Другие новости 20.08.19

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