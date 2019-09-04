Европейская сказка для Западных Балкан стала несбыточной мечтой

Для государств Западных Балкан членство в Европейском союзе стало сказкой. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, выступая на 14-м Стратегическом форуме в словенском городе Блед. «Мы скорее умрем, чем дождёмся вступления в Евросоюз», – сказал шеф сербской дипломатии, передает «Балканист.ру».

По его словам, страны Западных Балкан ожидают от новой Европейской комиссии, что «она перестанет лгать и честно скажет, состоится принятие в ЕС или нет». «Что произойдет через 30 лет? Это как вы обещаете своим детям, что когда они вырастут, то получат что-то. Мы на Западных Балканах больше не можем говорить об этом, потому что мы выросли. Не просто выросли! Мы скоро умрем, ожидая вступления в ЕС. Тот, кто начинал переговоры от Турции, уже умер. Я начал переговоры от Сербии, я все еще жив», – сказал Дачич.

Министр иностранных дел Сербии напомнил, что в октябре пройдет заседание Европейского совета, где Франция, скорее всего, попросит принять решение о нерасширении, пока не будут завершены реформы ЕС. Дачич также добавил, что уже сегодня некоторые ведущие страны Европы открыто заявили о том, что «речь о расширении не идёт».

Блед, служба информации РИА «Новый День»

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