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NewDayNews.ru

Среда, 4 сентября 2019, 12:45 мск

Новости Балканы

Воруют даже дипломаты: супругу черногорского экс-посла уличили в клептомании

Супругу бывшего посла Сербии и Черногории в России Стану Рочен несколько раз ловили на воровстве в московском магазине, передает черногорский портал In4s.

Пока муж Милан Рочен с 2003 по 2006 год работал в диппредставительстве, московская полиция несколько раз задерживала его жену в магазине Stockmann», где она незаконно присваивала себе вещи. При задержании Стана Рочен сопротивлялась и заявляла о своём дипломатическом иммунитете.

Бывший оперативник службы госбезопасности Божо Спасич сообщил, что тогда был большой международный скандал. Стану Рочен объявили персоной нон грата и выслали из России, а после этого завершилась дипломатическая карьера её супруга. «Но такие события обычно стараются не афишировать, поэтому о них стало известно только сейчас», – отметил Спасич порталу Kurir.

По данным In4s, есть также информация о том, что и сын четы Рочен – Филипп приводился в полицию за хранение психотропных веществ.

Примечательно, что сам Милан Рочен «засветился» в сербских СМИ минувшей весной, когда всплыл его телефонный разговор с лидером сербской оппозиции Вуком Еремичем, во время которого они, не стесняясь в выражениях, мерялись тем, кто больше «обманул» «матушку-Сербию и Черногорию». Тогда Рочен обеспечил Еремичу 29 номеров в пятизвездочном отеле на острове Свети Стефан, где цены за апартаменты начинаются от 1 000 евро за ночь.

После бесславного конца дипломатической службы в Москве Милан Рочен получил должность главного советника президента Черногории Мило Джукановича.

Подгорица, Катарина Лане

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