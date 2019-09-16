Вашингтон пытается убедить Сербию, что бомбардировки были полезны для страны

В России скептически оценили «прощальное» интервью посла США в Сербии Кайла Скотта, который в интервью сербской газете «Курир» предложил Белграду «посмотреть на бомбардировки НАТО Югославии 1999 шире» и «иногда вспоминать сильные исторические и культурные связи, существовавшие между Сербией и США, и использовать их как модель для будущих отношений».

В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова полагает, что Вашингтону для начала стоило бы извиниться перед сербским народом. «На самом деле Штатам надо сначала извиниться перед теми, кого бомбили, выплатить компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обеднённым ураном. И уже потом, создав подобающий, а не осколочно-токсичный фундамент, призывать двигаться вперёд», – отметила Захарова в комментарии на своей странице в Facebook.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал заявление Скотта «невероятным цинизмом». «Посол США в Сербии призвал сербов смотреть на натовские бомбардировки 1999 г. в более широкой перспективе». Т.е. выйти на площади и дружно воздать хвалу США за то, что бомбили. Невероятный цинизм. Пусть американцам скажет пошире посмотреть на атаку японцев на Пирл-Харбор», – подчеркнул Пушков в твиттере.

Отметим, что ранее Скотт, выступая на конференции в Белграде, заявил, что «сербы бомбят ужаснейшей ложью» Америку, а также другие страны Запада и Европейского союза, чем спровоцировал волну возмущения граждан страны.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 16.09.19

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