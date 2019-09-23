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Понедельник, 23 сентября 2019, 13:15 мск

Новости Балканы

Главе Сербской православной церкви хотят запретить въезд в Черногорию

Радикалы из «Черногорского движения» заявили о намерении добиться запрета на въезд в страну для главы Сербской православной церкви Иринея. Поводом для этого стало прошлогоднее высказывание предстоятеля, что «в Черногории положение церкви хуже, чем во времена османского ига, а сербам живется хуже, чем в фашистской Хорватии», передает «Балканист.ру» со ссылкой на телерадиокомпанию RTCG.

«Черногорское движение» заявило, что патриарх Ириней «угрожает конституционному порядку и безопасности культурного наследия, разжигает национальную, расовую и религиозную рознь», и подготовило иск Верховный Конституционный суд Черногории на Организационный комитет празднования 800-летия автокефалии Сербской православной церкви для запрета главе СПЦ въезда в Черногорию.

В жалобе упоминается также Патриарх Черногорский Амфилохий. Его радикалы обвинили в «пособничестве силам, желающим аннексии Черногории Сербией». При этом саму Сербскую православную церковь движение называет «античерногорской организацией, которая ведёт войну против Черногории с 1989 года».

Черногорские радикалы рассчитывают, что всех организаторов православного праздника оштрафуют, само мероприятие запретят, а патриарха Иринея не пустят в страну.

Предполагается, что праздничные мероприятия, посвящённые 800-летию автокефалии Сербской Православной Церкви в Черногории, пройдут 27 и 28 сентября в монастыре Подластва.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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