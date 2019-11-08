«Бомба с часовым механизмом»: президент Франции оценил ситуацию в Боснии и Герцеговине

Босния и Герцеговина (БиГ) превращается в «бомбу с часовым механизмом». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя проблемы возвращения джихадистов в эту балканскую страну.

«Если вас беспокоит этот регион, то первый вопрос это не Северная Македония и не Албания, а Босния и Герцеговина. Босния и Герцеговина – это бомба с часовым механизмом, которая функционирует прямо рядом с Хорватией. Эта страна сталкивается с проблемой возвращения джихадистов», – заявил Макрон в интервью британскому изданию The Economist, передает «Балканист.ру».

Пресс-секретарь боснийского исламского сообщества Мухаммед Юсич назвал высказывание Макрона «скандальным». «Из БиГ в зону боевых действий в Ираке и Сирии отправилось чуть более 300 граждан (большую часть из них составляли женщины и дети). Из Франции – около 1900. В два раза больше, чем из любого другого государства Западной Европы. В эти дни Франция ожидает возвращения 450 джихадистов», – цитирует Юсича «Аль-Джазира».

«Я не понимаю, почему в Боснии это большая проблема, чем во Франции», – подчеркнул Юсич, указав, что французский лидер оговаривает Боснию, чтобы оправдать свое стремление не допустить в ЕС страны «с преобладающим мусульманским населением».

Париж, служба информации РИА «Новый День»

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