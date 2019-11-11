«Балканский Шенген» стал еще ближе к реальности

Сербия, Северная Македония и Албания договорились о конкретных мерах, которые обеспечат свободную торговлю, обмен рабочей силой, услугами и капиталом внутри так называемого «Малого Шенгена», который будет создан на территории балканских стран. Об этом стало известно после встречи президента Сербии Александра Вучича с премьер-министрами Северной Македонии и Албании Зораном Заевым и Эди Рамой, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Предполагается, что уже до конца 2019 года жители трех стран, в которых проживают 12 миллионов человек, смогут путешествовать и работать внутри «Малого Шенгена» без загранпаспорта и рабочих разрешений. Иностранным туристам, въехавшим в любую из этих стран, будет облегчено передвижение по двум остальным без виз. Также стороны договорились о совместных разрешениях на работу и о взаимном признании дипломов.

Вместе с тем предполагается организовать круглосуточное пограничное дежурство фитосанитарных и ветеринарных служб, которое позволит быстрее пропускать товары.

«После введения круглосуточного дежурства на отдельных пограничных переходах между нашими странами мы сможем сэкономить 129 млн евро. Я уже не говорю о том, насколько будет легче производителям помидоров из Албании продавать свой товар в Сербию, экономя время и средства. Мы ожидаем рост инвестиций во всех трех странах в ближайшие два года», – заявил президент Сербии, отметив, что об этом решении когда-нибудь напишут в учебниках по истории.

Премьер-министр Албании Эди Рама со своей стороны заявил, что идея «Малого Шенгена» заключается в том, чтобы объединить весь регион в целях общего процветания. «Основная характеристика нашей декларации – это внутреннее желание, а не навязанное нам извне», – подчеркнул он.

Следующая встреча участников «Балканского Шенгена» намечена на 21 ноября. Ожидается, что в ней примут участие представители Черногории и Боснии и Герцеговины, а так же представитель верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борелл.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 11.11.19

Бойкот выборов: большинство жителей Сербии не поддерживают планы оппозиции. / Минус 16: Еще одна страна отозвала признание независимости Косово. / Убийства, пытки и торговля человеческими органами: экс-«спикер» косовского «парламента» вызван на допрос в Гаагу. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»