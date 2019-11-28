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Четверг, 28 ноября 2019, 18:28 мск

Новости Балканы

При землетрясении погибла будущая сноха премьер-министра Албании

Фото: telegraf.rs

В Албании во время серии землетрясений погибла Кристи Реци – невеста сына премьер-министра страны Эди Рамы, который в эфире RTV2 не смог сдержать слез после такой новости. «Я не могу об этом говорить, я нахожусь в положении, которое трудно объяснить», – сказал он.

Сын албанского премьера Грегор Рама опубликовал в своем инстаграме трагическую весть о гибели своей возлюбленной. «Среди жертв этой природной катастрофы в руинах найдена моя невеста, рядом с ней обнаружены тела её брата, матери и отца», – отметил он под фотографией девушки.

Кристи Реци училась в институте дерматологии в Тиране. Ей было 24 года.

На данный момент известно о 41 жертве серии землетрясений и 650 пострадавших. Сегодня, 28 ноября, в Албании зафиксировано еще несколько подземных толчков.

Тирана, служба информации РИА «Новый День»

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