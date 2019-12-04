Международный скандал: Хорватия незаконно выдворила нигерийских студентов, приняв их за беженцев

Хорватия снова «прославилась» жестоким отношением к иностранцам. Двое студентов из Нигерии были задержаны в Загребе и незаконно выдворены в Боснию, передает хорватский портал zurnal.info.

Как сообщается, инцидент произошел 12 ноября, но о ситуации СМИ узнали толкьо сейчас. Двое нигерийцев в составе национальной команды по настольному теннису приехали в хорватскую Пулу на международные университетские соревнования. Когда состязания закончились, спортсмены отправилась в Загреб. Заселившись в хостел, молодые люди пошли гулять по городу, но на трамвайной остановке их задержали хорватские полицейские, приняв за мигрантов. Все объяснения о том, что документы и билеты домой лежат в хостеле, ни к чему не привели.

«Не знаю, сколько было времени, на улице уже было темно. Нас вывели из полицейского управления, посадили в комби, и отвезли в неизвестное место (на границу с Боснией и Герцеговиной). Двое полицейских нам велели идти в Боснию. Я никогда не был в Боснии, я прилетел в Хорватию на самолёте! «Нет, вы идете в Боснию или мы стреляем». С этими словами полицейские толкнули нас в кусты», – рассказал один из студентов Эбоха Кеннет.

С молодыми людьми оказались настоящие мигранты, которых полиция также нелегально выдворила через границу. Они отвели студентов в лагерь для беженцев в Великой Кладуше в Боснии и Герцеговине. «У нас все документы остались в Загребе, а хорватская виза истекает сегодня. Я не знаю, что нам делать», – отметил Кеннет Чинеду.

В итоге организаторы теннисного турнира подтвердили участие нигерийских студентов в соревнованиях и предоставили турнирные таблицы с их именами. Международный студенческий спортивный комитет также подтвердил их участие в составе нигерийской команды и заверил, что все участники имели легальные визы. «Те двое участников были на соревновании, у них были документы, визы в порядке, авиабилеты из Загреба до Стамбула, из Стамбула до Лагоса. Их снимало хорватское телевидение», – уточнил представитель спорткомитета Альберто Тангетти.

Сейчас решается вопрос о возвращении нигерийских студентов на родину.

Загреб, Катарина Лане

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