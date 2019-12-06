Экстремизм: сербскому политику в Хорватии угрожают смертью

В Загребе на зданиях появляются граффити, которые фактически призывают к расправе над сербским политиком – депутатом хорватского парламента Милорадом Пувповцом. На рисунках изображена виселица и фамилия лидера Независимой демократической сербской партии.
После того как коммунальные службы закрасили первое граффити, через несколько часов в ста метрах в районе Западного вокзала неизвестные нарисовали такое же.
Стоит отметить, что в Хорватии регулярно высказываются подобные публичные угрозы в адрес сербского национального меньшинства.
Загреб, Катарина Лане
Загреб. Другие новости 06.12.19
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