«Не допустить позора и стыда»: в Черногории православное духовенство вышло на акцию протеста

В Подгорице православные священники и монахи во главе с митрополитом Амфилохием и епископом Мефодием организовали акцию протеста перед парламентом Черногории, где сегодня рассматривается проект закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин».

Представители Сербской Православной Церкви опасаются, что после утверждения этого документа в Черногории начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православной мире Черногорской «автокефальной» церкви.

В ходе акции к участникам протеста обратился митрополит Черногорский Амфилохий. «В имени Бога суд и справедливость, и это написано на транспарантах, с которыми пришли монахини. Наши сестры несут это послание. Они вкладывают свою юность в обновление святости и духовности. Это свидетельствует и нам и этому парламенту о том, что единственными законами являются те, которые основаны на этой великой истине. Законодательство Черногории также основано на этой истине. Если новые законы не соответствуют законам современного мира, то они не подходят для истинной Черногории, так как могут превратиться в беззаконие. Мы просим депутатов не допустить этого позора и стыда. Отдельно обращаемся к депутатам мусульманам и католикам с просьбой не позволить, чтобы кто-то манипулировал ими на основании ранее подписанного соглашения, говоря, что этот закон их не коснется», – заявил черногорский митрополит.

В конце выступления владыка благословил депутатов и всех прихожан, а также жителей Подгорицы, Черногории и всего мира, а затем собравшиеся направились на литургию в Храм Воскресения Христова.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 24.12.19

Назван главный позор Черногории. / По примеру Украины: власти Черногории раскалывают Сербскую православную церковь. / «Нам платят не за порядочность и мораль»: швейцарская разведка раскрыла методы США по разрушению Югославии. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»