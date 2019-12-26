Политический скандал в Республике Сербской: готовятся акции протеста

В Республике Сербской разгорелся громкий политический скандал, поводом для которого стал инцидент в парламенте, когда во время обсуждения программы реформ Боснии и Герцеговины (БиГ) глава МВД Драган Лукач ударил депутата от Демократической партии прогресса Драшко Станивуковича. В административном центре республики Бане-Луке готовятся митинги оппозиции и контракция их противников, где примет участие член Президиума БиГ от сербов Милорад Додик.

Места проведения намеченных на сегодня митингов оппозиции и сторонников Додика находятся в нескольких десятках метров друг от друга в парке Младена Стояновича. Полиция согласовала обе акции, организаторами которых с одной стороны выступили депутаты Драшко Станивукович, Елена Тривич и Небойша Вуканович, другой – Ассоциация «Честь Отечества, Белград».

«Полицейское управление Баня-Луки не запретило ни одного из заявленных публичных митингов, и сотрудники полиции будут обеспечивать безопасность обоих мероприятий в соответствии со своими полномочиями. Гражданам настоятельно рекомендуется выражать свои взгляды мирным и достойным образом, в соответствии с законами Республики Сербской, и воздержаться от нарушения общественного порядка», – заявили в полиции.

В заявлении Ассоциации «Честь Отечества» говорится, что организуется встреча организаций сербов, родившихся или происходящих из Сербии, Республики Сербской, БиГ, Сербской Краины, Македонии, Черногории и других стран. Из сообщения следует, что цель собрания состоит в том, чтобы «социализировать членов, организовать развлекательные, культурные, научные и рекреационные мероприятия с целью поощрения и сохранения исторического и культурного наследия Сербии», а также «помочь в решении проблем сербского народа в области экономики, науки, культуры, спорта, здравоохранения, образования, информации, гуманитарных и других важных вопросов».

Стоит отметить, что митингу оппозиции и контракции предшествовала специальная сессия в Народном парламенте Республики Сербской, на которой 23 декабря обсуждалась программа реформ Боснии и Герцеговины. Оппозиция из нескольких депутатов парламента Республики Сербской (энтитета Боснии и Герцеговины) обвиняет члена Президиума, что он подписал программный документ, который нарушает «Резолюцию о военном нейтралитете», принятой в 2017 году. Между тем, Додик утверждает, что в документе нет ни одного слова о членстве страны в НАТО. Политик неоднократно заявлял, что не допустит вступления Республики Сербской в Североатлантический альянс.

Баня-Лука, Катарина Лане

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