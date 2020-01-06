Хорваты выбрали себе нового президента

Хорваты выбрали нового президента. 5 января в стране состоялся второй тур выборов, по результатам которого победу одержал кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии и бывший премьер-министр страны Зоран Миланович.

Государственная избирательная комиссия, по итогам обработки 99% бюллетеней, сообщила, что Миланович набрал 53% голосов. Результат действующего президента страны Колинды Грабар-Китарович – 47%, сообщают «Евроньюс».

По сравнению с итогами первого тура разрыв между кандидатами на пост президента увеличился почти вдвое, хотя по данным соцопросов явного лидера во втором туре не было, отмечают «Евроньюс».

Загреб, Елена Васильева

Загреб. Другие новости 30.12.19

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