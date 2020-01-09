Президент Черногории рискует повторить судьбу Петра Порошенко

Массовые протесты в Черногории из-за принятого закона о свободе вероисповедания могут привести к печальным последствиям для президента этой балканской страны Мило Джукановича, пишет сербский портал «Информер». По мнению издания, глава Черногории рискует повторить судьбу неудачливого экс-лидера Украины Петра Порошенко, которому церковный вопрос стоил президентского кресла.

В публикации обращается внимание на очевидные параллели между недавно принятым в Черногории законом о свободе вероисповедания, личном участии Джукановича в «обновлении» неправительственной организации под названием «Черногорская Православная Церковь» и ситуацией вокруг так называемой Православной Церкви Украины и действиями Порошенко.

Издание напоминает, что в начале 2019 года Православная Церковь Украины получила автокефалию от Вселенской Патриархии, чем окончательно закрепила раскол в православии. Следствием этого стало прекращение отношений многочисленной и влиятельной Русской Православной Церкви с Вселенской Патриархией, в то время как Украинская Православная Церковь значит «немногим больше пустой скорлупы» – ее признали только Александрийская Патриархия и Греческая Православная Церковь. Несмотря на это, руководящий в то время Украиной Порошенко получение автокефалии для Украинской Православной Церкви отпраздновал, как свой личный успех.

Джуканович, как пишет «Информер», стал главным «спонсором» недавно принятого закона о свободе вероисповедания, главный пункт которого предполагает, что государство может конфисковать все церковные объекты, построенные до 1918 года, если Церковь не предъявит документально заверенные права на них. По новому закону государство также наделяется полномочиями распределять церковные объекты между религиозными общинами. «Информер» считает, что это будет сделано в пользу раскольнической Черногорской Православной Церкви (ЧПЦ) во главе с распопом Мирашем Дедеичем.

Издание полагает, что самое большое сходство между черногорским лидером и бывшим президентом Украины состоит в том, что оба всеми силами на деньги Запада пытаются вбить клин между братскими народами, которые издавна связывало общее происхождение, национальное самосознание и церковь. Раскол уже осуществлен между русскими и украинцами, а сейчас это происходит между сербами и черногорцами. «Информер» считает, что цель этого – обеспечить американцам возможность «защитить» украинский народ от опасности России, а в случае с Черногорией – от угрозы Сербии, а также выставить Россию и Сербию, русский и сербский народы и православную церковь главными злодеями. Доказательством реализации этого сценария на Балканах служит обращение Джукановича за помощью к НАТО с началом протестных митингов.

Кроме того, и Порошенко, которого называют «шоколадным королем», и Джуканович, заработавший состояние на контрабанде сигарет, – влиятельные, богатые люди, которые не гнушаются методами нацистской идеологии. Порошенко прославлял главаря нацистких отрядов времен Второй Мировой войны Степана Бандеру, в то время как Джуканович воскрешает фашистских идеологов Анте Павелича, Секулу Дрлевича и Савича Марковича Штедимлию. Дрлевич, в частности, написал черногорский гимн и создал понятие «черногорославие» – аналог православия, нацеленный уменьшить влияние Сербской Православной Церкви. Штедимлия поддерживал создание Хорватской Православной Церкви и писал о том, что черногорцы, хорваты и албанцы должны объединиться в борьбе против сербов.

Кроме того, как напоминает «Информер», Порошенко заручился открытой поддержкой США в вооруженной борьбе против «пророссийских сепаратистов» – украинских граждан Донецкой и Луганской областей. В этой связи сербское издание задается вопросом, готов ли Джуканович пойти по пути Порошенко и применить силу против своего народа, несогласного с конфискацией имущества Сербской Православной Церкви?

О возможном развитии событий по этому сценарию предупреждал еще бывший посол России в Сербии Александр Чепурин. «История, как говорили Гегель и Маркс, повторяется дважды: один раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. Джуканович пошёл стопами Порошенко. Видим, как тот кончил», – отмечал российский дипломат.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 09.01.20

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