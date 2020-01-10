В Словении сожгли деревянного Трампа

В словенском городе Моравче неизвестные сожгли деревянную 8-метровую статую президента США Дональда Трампа. Глава муниципалитета Милан Балазич назвал произошедшее «символом нетерпимости к художественным проектам».

Как пишет «Балканист.ру», ЧП произошло в ночь на 9 января. Личности поджигателей пока не установлены.

Издание отмечает, что статуя была установлена на родине жены президента США Мелании Трамп в прошлом году. Монумент представлял собой сколоченное из досок изваяние с квадратной головой и поднятым вверх кулаком. По задумке автора работы Томажа Шлегла, американский лидер в такой форме должен был символизировать Супермена или Статую Свободы.

Сооружение стало популярной туристической достопримечательностью, однако жители находящегося поблизости словенского села Села-при-Камнику были недовольны таким соседством и заявили, что сожгут статую на Хэллоуин. После этого ее перевезли в соседний городок Моравче.

Моравче, служба информации РИА «Новый День»

Моравче. Другие новости 10.01.20

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