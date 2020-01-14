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Вторник, 14 января 2020, 17:07 мск

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Подготовка к выборам: за арестами черногорских журналистов стоит посольство США

Фото: in4s.net

Идейными вдохновителями ареста черногорских журналистов являются посольство США в Подгорице и представители НАТО. Об этом порталу «Балканист.ру» заявил главный редактор портала «Ин4с» Гойко Раичевич после своего освобождения из СИЗО. По его словам, цель таких действий – «вмешательство в предстоящие парламентские выборы».

Напомним, накануне в Подгорице произошел скандал с задержанием журналистов после публикации о возможном взрыве в президентской резиденции «Горица». Кроме Раичевича, был арестован также главный редактор портала «Борба» Дражен Живкович. Формальным поводом для этого послужило обвинение в провокации паники среди населения, хотя «Ин4с» и «Борба» не распространяли необоснованных версий случившегося.

«Информация о взрыве на вилле «Горица» была подтверждена из двух достоверных источников. Также нами было опубликовано и разъяснение Управления полиции Черногории. Публикация новости стала лишь поводом, чтобы нас вчера арестовали и поместили в СИЗО», – сказал Раичевич после выхода на свободу.

Идейными вдохновителями ареста и допроса он назвал посольство США в Подгорице и «антигибридную суперкоманду НАТО», которая, как недавно стало известно от Министерства обороны Черногории, обладает разнообразными судебно-правовыми полномочиями и «преследует конкретную цель – вмешательство в предстоящие парламентские выборы».

Раичевич также добавил, что в «охоте на «Ин4с», помимо дежурных подпевал и слуг черногорского режима, приняли участие и пронатовские аналитики из Сербии вроде Дарко Трифуновича.

Как сообщается, в ближайшее время журналисты предстанут перед судом. Им предоставлена возможность защищаться по этому делу без предварительного заключения.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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