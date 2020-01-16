Кризис: Хорватия потеряла полмиллиона работников

Хорватия переживает острый кризис: за последние 10 лет в волне эмиграции страну покинули 300 000 граждан трудоспособного возраста, еще 200 000 – вышли на пенсию. Об этом заявил советник по труду и занятости хорватской Торговой палаты Даворко Видович.

По его словам, ситуация уже давно вызывает тревогу, и самая большая проблема возникает в туристический сезон. Чтобы противостоять этой негативной тенденции, Хорватия объявила об отмене квот для иностранных работников. Кроме того, планируется принять меры для привлечения людей на рынок труда и предотвращения эмиграции, а Хорватская служба занятости уже включена в план финансирования Европейского социального фонда.

В прошлом году в Хорватии работало около 40 000 иностранцев, а в общей сложности было выдано 65 000 разрешений на трудовую деятельность. С середины нынешнего года квоты будут отменены, и работодатели уже готовятся к летнему сезону – на оформление всех документов, касающихся иностранных работников, может уйти более двух месяцев.

В Торговой палате уверены, что нехватка работников не временная проблема, а иностранная рабочая сила – это то, что ждет Хорватию в будущем, отмечает издание Novac.

Загреб, Катарина Лане

Загреб. Другие новости 15.01.20

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