Черногорию лихорадит: на акции протеста выходят десятки тысяч верующих

Десятки тысяч православных верующих приняли участие во вчерашних протестных молебнах в Черногории в защиту святынь от грабежа и беззакония после принятия нового закона, позволяющего конфисковывать церковное имущество. Об этом сообщила пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви (СПЦ).

Подгорица

Наиболее массовые акции прошли в Подгорице, а также городах Беране, Тиват (здесь богослужение возглавил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий), Спуж, Бар, Биело-Поле, Жабляк.

Баране

Массовые акции протеста прихожан Сербской православной церкви проходят дважды в неделю в Черногории, Сербии и Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории. Президент страны Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для «черногорской церкви» по примеру Украины.

Поводом для волны протестов стал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 16.01.20

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