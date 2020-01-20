Республика Сербская выступила в поддержку православного населения Черногории

В минувшее воскресенье в столице Республики Сербской городе Баня-Луке прошла массовая акция в поддержку народу Черногории в борьбе законом «О свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин», который позволяет властям конфисковать православные святыни.

Двадцать тысяч православных верующих в праздник Богоявления вышли на улицы города, чтобы участвовать в молебне и шествии. В литии приняли участие представитель сербов в Президиуме Боснии и Герцеговины Милорад Додик, председатель Народного парламента Республики Сербской Неделько Чубрилович и мэр города Баня-Лука Игорь Радоичич. Возглавили шествие епископ Ефрем, священники и монахи местных православных храмов.

«Я рад, что к литии присоединилось большое количество граждан, которые решили посвятить свой выходной день тому, чтобы выразить солидарность с нашими духовными целями, чтобы показать единство и приверженность сербским святыням, где бы они ни находились», – прокомментировал акцию Милорад Додик.

Политик считает, что закон о свободе вероисповедания в Черногории должен быть отменен, потому что угрожает Сербской Православной Церкви (СПЦ).

Напомним, в декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил этот закон, который вызвал значительный общественный резонанс и массовые протесты православных верующих. В СПЦ опасаются, что этот документ положит начало изъятию сербской церковной собственности в пользу непризнанной в православном мире Черногорской церкви.

На днях «митрополит» самопровозглашенной черногорской «автокефальной церкви» Михайло Дедеич заявил в эфире одного из хорватских телеканалов, что Республика Сербская является «государством в государстве», что, по его мнению, невозможно. Комментируя высказывания Дедеича, сербский представитель в Президиуме Боснии и Герцеговины Милорад Додик подчеркнул, что самопровозглашенному «митрополиту» место в психиатрической клинике, а не на телевидении.

Баня-Лука, Катарина Лане

Баня-Лука. Другие новости 20.01.20

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