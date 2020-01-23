50 км народного гнева: в Черногории проходит рекордный крестный ход

Сегодня в Черногории проходит самый масштабный крестный ход православных верующих, возмущенных принятием закона о свободе вероисповедания, который угрожает имуществу черногорских епархий Сербской Православной Церкви. Колонна длиной в 50 км движется от монастыря Блишкове к городу Бело Поле, передает сербский «Спутник».

Православные верующие разных сел и городов Черногории присоединяются к крестному ходу, который по численности может стать рекордным за всю историю митингов в стране, отмечает епархия Вранешская и Равноречская. Духовенство обеспечивает людей по дороге тёплой одеждой и обувью. Участники крестного хода несут православный крест, хоругви и транспарант с девизом «Только единение спасает святыни».

Как сообщил протоиерей Зоран Бубаня, колонна верующих выдвинулась из монастыря в 6:15 по местному времени. По словам священнослужителя, он ожидает, что к крестному ходу по пути следования будут присоединяться жители других городов.

Предполагается, что верующие, добравшись до Белого Поля, примут участие в молебне, который состоится в центральном городском храме святых апостолов Петра и Павла.

Напомним, в Черногории проходят массовые протесты – после того как парламент страны в конце декабря 2019 года принял закон, позволяющий конфискацию имущества и святынь черногорских епархий Сербской Православной Церкви.

Православных верующих Черногории поддержали во всем мире, в том числе глава Русской православной церкви.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 23.01.20

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